Karla Sofia Gascon, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen ilk trans birey oldu

Oscar Ödülleri için geri sayım resmen başladı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar belli oldu. Oscar Ödülleri’nin sunucusu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak.

"Emilia Perez" filmi 13 adaylıkla öne çıkarken "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

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"Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Gascon, bu kategoride aday gösterilen ilk trans birey oldu.

2020'de cinsiyet değiştirmeden önce, aktör Elliot Page 2007'de "Juno" filmindeki performansıyla aday gösterilmişti.

Gascón, aynı zamanda Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk trans birey olmuştu. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşmıştı.

Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.