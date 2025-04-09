Karol G ve J Balvin'in tartışmalı şarkısı hakkında karar

Kolombiya'da yüksek mahkeme, şarkıcı Karol G ile J Balvin'in yayımladığı "+57" isimli şarkının sözlerinin, çocuk haklarını ihlal ettiğine karar verdi.



Mahkeme, Karol G, J Balvin ve şarkının yapımında katkıda bulunan diğer isimlere karşı açılan davayı karara bağladı. İsmini Kolombiya'nın telefon kodundan alan "+57" isimli şarkının sözlerinin, reşit olmayan kişileri "cinselleştirdiğine" karar veren mahkeme, şarkının yapım ekibindeki sanatçıların çocuk haklarını ihlal eden şarkılar yayınlamasından kaçınmasına hükmetti.



Mahkemece yayımlanan 14 sayfalık kararda, "Reşit olmayan kişileri cinselleştirmek, onları arzu nesnesi haline getirir ve gelişimlerini etkileyebilecek risklere maruz bırakır." ifadesine yer verildi.



Kasım 2024'te yayımlanan şarkının sözleri Kolombiya'da tartışmalara yol açmış ve çocuk hakları savunucuları şarkının kaldırılması için çağrı yapmıştı. Gelen tepkiler üzerine, şarkı sözlerindeki, "14 yaşındaki bir kızın" eğlence mekanına girerek alkol aldığına ilişkin kısımlar, "18 yaşındaki bir kız" şeklinde düzeltilmişti.



Kolombiyalı şarkıcılar Karol G ve J Balvin, şarkı sözleri nedeniyle hayranlarından özür dilemişti.