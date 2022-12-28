Kars’taki interaktif müzeye yoğun ilgi

Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Türkiye'de Çanakkale ve Edirne'den sonra sadece Kars'ta bulunan interaktif özellikli müze, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, 2022 yılının 11 ayında 52 bin 891 yerli, bin 345 yabancı olmak üzere toplam 54 bin 236 kişiye kapılarını açtı.

ZİYARETÇİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞIYOR



Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni ziyaret edenler özellikle müzede canlandırılan, Sarıkamış Harekatı'nda donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ve şehit olan askerlerin çarıkları ise ziyaretçilere duygulu anlar yaşatıyor. Müzedeki ameliyathane ve revir de görenleri etkiliyor.

Öte yandan 19’uncu yüzyılda, Rus ordularının istilasına karşı şehrin savunmasında önemli rol oynayan ve 1828’deki Rus saldırısının püskürtülmesi, 1855’teki Kars Zaferi’nin kazanılması, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında savunma amaçlı kullanılan 'Kanlı Tabya', 2018 yılında Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ne dönüştürülmüştü.