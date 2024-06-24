Karsu bu yılın ilk ve tek İstanbul konseri için Harbiye'de

Ülkemizde ve dünyada başarılı performanslarıyla adından her geçen gün daha fazla söz ettiren; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, zengin sahne performansı ile Harbiye’de 24 Temmuz'da benzersiz bir gece yaşatacak.

Üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayınlayan sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan eserlerin yanı sıra yorumlamaktan mutluluk duyduğu pek çok eseri 24 Temmuz'da İstanbul'lu hayranları için seslendirecek.