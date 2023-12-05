Kartepe'de minikler tiyatro oyunuyla eğlendi

Kartepe Belediyesi, çocukları Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde "Ayşecik" isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu. Furkan Emin Kara tarafından kaleme alınan Ayşecik tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen İlknur Bayrak ve Şenol Kara performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Ayşecik tiyatro gösterisinde dede ve torunun maceraları anlatıldı.

Sezonun ilk tiyatro gösterisini miniklerle birlikte izleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak düzenlediğimiz Ayşecik çocuk tiyatrosunu Kartepeli miniklerimizle birlikte izledik. Çocuklarımızın bir tebessümü dünyalara bedel. Onlara daha güzel daha mutlu ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi.