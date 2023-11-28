Kartpostallarda yadigar Edirne sergisi açıldı

ERZURUM TÜRKÜLERİNİ SESLENDİRDİLER



Bu arada sergi salonunda dinleti gerçekleştiren Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Roman Halk Müziği Topluluğu müzisyenleri, Vali Sezer kendilerine yaklaştığı anda Erzurum türküleri seslendirmeye başladı. Vedat Uğurlu bestesi "Hele dadaş hoş musan?" ve Sarı gelin türkülerini seslendiren müzisyenleri bir süre dinleyip ara ara eşlik eden Vali Sezer, teşekkür etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Aygün de bar oyunu sergiledi.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, Tapu Müdürü Remzi Çivi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve davetliler katıldı.

