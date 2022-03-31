Kaş Caz Festivali ağustosta müzikseverlerle buluşacak

Fesvital ile ilgili yapılan açıklamada, "2022 festival konuklarımız sadece Türkiye'den değil. Farklı coğrafyaların rengini de sizlerle buluşturuyor olacağız" denildi.

Açıklamada festivalin bu yılki önceliklerinden birinin de kapsayıcılık ve çeşitlilik olduğu belitilerek, "BM'nin ‘Hiç kimseyi geride bırakmamak’ yaklaşımı ile festivalimizin her aşamasının herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak eşitlikçi bir festival organizasyonu örneği sunuluyor olacak" açıklaması yapıldı.



Festival programının ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirilirken, müzisyenler solo ve grup performanslarıyla cazseverlerin karşısında olacak.

WILL SMITH'İN ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?