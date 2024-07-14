Kasırgalar filminin yıldızı Anthony Ramos: Tom Cruise izlerken çok heyecanlandı

Bill Paxton ve Helen Hunt'ın başrollerini paylaştığı 1990'lar klasiği Kasırga'dan bağımsız bir hikayeyi konu edinen devam filmi Kasırgalar , Lee Isaac Chung imzası taşıyor. Film , hortumların muazzam gücünü tahmin etmeye çalışmak için bir araya gelen iki farklı ekibe odaklanıyor. Oyuncu kadrosunda Glen Powell, Daisy Edgar-Jones'un, Anthony Ramos, Brandon Perea ve Sasha Lane'in yer aldığı ve şimdilerde gösterimde olan Kasırgalar'ın Londra galasına Top Gun: Maverick'teki rol arkadaşı Glen Powell'a destek vermek için Tom Cruise da katılmıştı. Filmin oyuncularından Anthony Ramos, Tom Cruise ile ilgili itirafıyla şaşırttı.

"TOM CRUISE STRES YAPIYOR"

People'a konuşan ünlü isim, gösterim sırasında Cruise'un heyecandan "kafayı yediğini" söyledi. "Glen arkamda oturuyordu, kardeşim yanımdaydı ve Tom da kardeşimin arkasındaydı" diye anlatan Ramos, sözlerini şöyle sürdürdü:



Tom bütün film boyunca bana vurmaya devam etti. Üçüncü seferden sonra arkamı döndüm, 'Hey, Tom Cruise stres yapıyor' dedim. Bana vurmaya devam etti. Bana vurmaya devam ediyor çünkü heyecanlanıyor ve gülüyor, kendini ifade etmekten korkmuyordu.



Ünlü aktöre minnettar olduğunu söyleyen Ramos, "Filmden sonra kucaklaştık" dedi.