Katalonya polisi Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi

İspanya’nın Katalonya bölgesinde polis ekipleri, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, ünlü ressam Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Katalonya polisi Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi

’nın Katalonya bölgesinde yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, ünlü ressam Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Katalonya polisi Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi - 1

İspanya’nın Katalonya bölgesi polis teşkilatı Mossos d'Esquadra’dan yapılan açıklamada, “Kriminal Soruşturma Birimi'nin Tarihsel Miras Birimi'ne bağlı Mossos d'Esquadra ekipleri, ressam Salvador Dali'nin 300 bin avro değerindeki iki tablosunun çalınmasının ardından geçen yılın başında başlayan soruşturmayı tamamladı. Tablolar hak sahiplerine iade edildi” denildi. 

Katalonya polisi Salvador Dali’nin çalınan iki tablosunu ele geçirdi - 2

Açıklamada, olayla ilgili 50, 53 ve 55 yaşlarındaki üç erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.

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