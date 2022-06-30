Kate Winslet, Hernan Diaz'ın Trust romanından uyarlanan dizide başrolde

Ünlü oyuncu Kate Winslet ödüllü yazar Hernan Diaz'ın Trust romanından uyarlanan dizinin başrolü oldu. Winslet'ın yeni dizisi HBO'da yayınlanacak.

Kate Winslet, Hernan Diaz'ın Trust romanından uyarlanan dizide başrolde

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 12:22

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Kate Winslet 'I Am' dizisinin yeni sezonunda başrolde

Kate Winslet 'I Am' dizisinin yeni sezonunda başrolde

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Oscar ödüllü oyuncu  yazar Hernan Diaz'ın 'Trust' romanından uyarlanan dizisinde başrolü üstlenecek.

Deadline gazetesinin haberine göre, Oscar ve Emmy ödüllü oyuncunun yeni dizisi Game of Thrones ve Succession gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’da yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU

, finansla ilgilenen zengin bir iş adamının, kendi hayatını konu alan bir romanı okumasıyla başlıyor. Kitapta hayatının yansıtılma şeklinin gerçekleri yansıtmadığını düşünen baş karakter, bir sekreter (Kate Winslet) tutarak hayat hikayesini yazdırmaya başlıyor. İş adamının gerçekleri çarpıttığını fark eden sekreter, kendini hakikat kavramını sorguladığı bir pozisyonda bulunuyor.

Dizinin yapımcı kadrosunda Winslet ve yazar Diaz da bulunuyor.

BEYAZPERDEDEN TELEVİZYONA 

Son dönemde dizi projelerine ağırlık veren 46 yaşındaki oyuncu, The Mare of Easttown adlı dizisiyle Emmy Ödülü'nün sahibi olmuştu.


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