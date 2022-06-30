Kate Winslet, Hernan Diaz'ın Trust romanından uyarlanan dizide başrolde

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet yazar Hernan Diaz'ın 'Trust' romanından uyarlanan dizisinde başrolü üstlenecek.

Deadline gazetesinin haberine göre, Oscar ve Emmy ödüllü oyuncunun yeni dizisi Game of Thrones ve Succession gibi başarılı yapımlara imza atan HBO’da yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, finansla ilgilenen zengin bir iş adamının, kendi hayatını konu alan bir romanı okumasıyla başlıyor. Kitapta hayatının yansıtılma şeklinin gerçekleri yansıtmadığını düşünen baş karakter, bir sekreter (Kate Winslet) tutarak hayat hikayesini yazdırmaya başlıyor. İş adamının gerçekleri çarpıttığını fark eden sekreter, kendini hakikat kavramını sorguladığı bir pozisyonda bulunuyor.