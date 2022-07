Kate Winslet'ın Avatar: Suyun Yolu'ndaki ilk görseli paylaşıldı

25 YIL SONRA BİR ARADALAR



Daha önce Titanik’te (1997) beraber çalışan yönetmen James Cameron ve Winslet, yıllar sonra bu proje ile tekrar bir araya gelecek.

YENİ FİLMLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak. Filmin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

GİŞE BAŞARISI

Sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avenger: Endgame tahtından etmişti. Avatar’ın yönetmeni James Cameron hem Avatar’ı hem de 2. sıradaki Titanik’i geçen Avengers: Endgame'i tebrik etmişti.