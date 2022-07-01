Kate Winslet'ın Avatar: Suyun Yolu'ndaki ilk görseli paylaşıldı

Yaklaşık 12 önce vizyona giren Avatar’ın devam filmi Avatar: Suyu Yolu’ndan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet’in ilk görünümü paylaşıldı.

Kate Winslet'ın Avatar: Suyun Yolu'ndaki ilk görseli paylaşıldı

Haberler 01.07.2022 - 11:41 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 11:43

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Avatar 2'nin fragmanı bir günde izlenme rekoru kırdı

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2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu’ndan yeni bir görsel paylaşıldı. Seriye dahil olan Oscar ödüllü oyuncu ’ın Ronal karakteri olarak ilk fotoğrafını Empire Dergisi paylaştı.

Winslet’ın karakteri Ronal, filminde Metkayine kavmini yöneten savaşçı bir karakteri canlandıracak.

25 YIL SONRA BİR ARADALAR

Daha önce Titanik’te (1997) beraber çalışan yönetmen James Cameron ve Winslet, yıllar sonra bu proje ile tekrar bir araya gelecek.

YENİ FİLMLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak. Filmin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

GİŞE BAŞARISI

Sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avenger: Endgame tahtından etmişti. Avatar’ın yönetmeni James Cameron hem Avatar’ı hem de 2. sıradaki Titanik’i geçen Avengers: Endgame'i tebrik etmişti.

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