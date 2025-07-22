Katie Holmes ile Joshua Jackson yıllar sonra aynı projede buluşuyor

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Katie Holmes, “Dawson’s Creek” dizisindeki eski partneri Joshua Jackson ile "Happy Hours" filminde yeniden bir araya geliyor. Katie Holmes, "Happy Hours" adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacak, senaryoyu kaleme alacak ve başrolde yer alacak.

Oyuncu kadrosunda Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson ve Jack Martin gibi isimlerin de yer aldığı filmin çekimleri bu yaz New York'ta başlayacak. Üçleme olarak izleyiciyle buluşacak olan "Happy Hours", kariyer ve aile sorumluluklarının zorlukları ve hayatın kaçınılmaz engellerine rağmen aşk arayışı içinde olan iki kişinin ilişkilerini konu alacak.