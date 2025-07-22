Katie Holmes ile Joshua Jackson yıllar sonra aynı projede buluşuyor
Oyuncu Katie Holmes, Dawson's Creek'teki rol arkadaşı Joshua Jackson ile Happy Hours adlı filmde yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.
Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Katie Holmes, “Dawson’s Creek” dizisindeki eski partneri Joshua Jackson ile "Happy Hours" filminde yeniden bir araya geliyor.
Katie Holmes, "Happy Hours" adlı filmde yönetmen koltuğunda oturacak, senaryoyu kaleme alacak ve başrolde yer alacak.
Oyuncu kadrosunda Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson ve Jack Martin gibi isimlerin de yer aldığı filmin çekimleri bu yaz New York'ta başlayacak.
Üçleme olarak izleyiciyle buluşacak olan "Happy Hours", kariyer ve aile sorumluluklarının zorlukları ve hayatın kaçınılmaz engellerine rağmen aşk arayışı içinde olan iki kişinin ilişkilerini konu alacak.
"JOSH İLE ÇALIŞMAK DOSTLUĞUMUZUN GÖSTERGESİ"
Katie Holmes, filmle ilgili heyecanını "Bu filmde tutkuyla çalıştığım harika arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok memnunum. Josh ile bir arada çalışmak senelerdir var olan dostluğun göstergesi" sözleriyle paylaştı.
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