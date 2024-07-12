Katy Perry 4 yıl aradan sonra yeni albümünü duyurdu

Amerikalı şarkıcı Katy Perry uzun bir aradan sonra albüm çıkarıyor. Şarkıcı yeni albümünün adının "143" olacağını duyurdu.

Şarkıcının altıncı albümü 20 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Pop şarkıcısı, albümün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından duyurdu. "143", 1990'ların başında çağrı cihazlarıyla gönderilen mesajlarda sıklıkla kullanılan "Seni seviyorum" anlamına gelen bir koddur.

Şarkıcı albümünün çıkış şarkısı "Woman's World"ü yayınladı. Perry son albümü "Smile"ı 2020 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu.

