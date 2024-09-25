Katy Perry turneye çıkıyor

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yeni albümü "143" müzikseverlerle buluştu. 39 yaşındaki sanatçı, yeni albümünün tanıtımı için turneye çıkacağını duyurdu.

Perry, turnenin adının "The Lifetimes Tour" olduğunu açıkladı. Katy Perry turneye 2025 yılında çıkacak. Perry'nin ilk konseri 9 Haziran'da Avustralya'da gerçekleşecek.

Perry'nin yeni albümünün çıkış şarkısı "Woman's World" olmuştu. Perry son albümü "Smile"ı 2020 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu.