Katy Perry turneye çıkıyor

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yeni albümü "143" müzikseverlerle buluştu. 39 yaşındaki sanatçı, yeni albümünün tanıtımı için turneye çıkacağını duyurdu.
Perry, turnenin adının "The Lifetimes Tour" olduğunu açıkladı. Katy Perry turneye 2025 yılında çıkacak. Perry'nin ilk konseri 9 Haziran'da Avustralya'da gerçekleşecek.
Perry'nin yeni albümünün çıkış şarkısı "Woman's World" olmuştu. Perry son albümü "Smile"ı 2020 yılında müzikseverlerle buluşturmuştu.
MTV Video Müzik Ödülleri geçtiğimiz haftalarda sahiplerini buldu.
Megan Thee Stallion'ın sunuculuk yaptığı gecede LL Cool J, Eminem, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, Camila Cabello, Halsey ve Sabrina Carpenter gibi isimler sahne aldı.
Perry, En İkonik VMA Performansı ödülünün sahibi oldu.
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