Katy Perry uzaya gidiyor! Tarih belli oldu
"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Katy Perry yakında uzaya gidiyor.
ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapmaya hazırlanıyor.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den tarafından planlanan yolculukta Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn ve Lauren Sánchez gibi isimler yer alacak.
NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğunun tarihi belli oldu. "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşu 14 Nisan günü gerçekleşek.
Perry, Instagram hesabında "Bana uzaya giden ilk kadın mürettebatın bir parçası olacağımı söyleseydiniz, size inanırdım... Çocukken hayal gücümün erişemediği hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.
Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.
KONSER BİLETLERİ SATILMADI
Öte yandan Katy Perry, turneye çıkmaya hazırlanıyor. Turnenin başlamasına sayılı günler kala, konser biletlerinin hala satılamadığı ortaya çıktı.
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