Katy Perry'nin müzik kataloguna 225 milyon dolar

Katy Perry, dev bir müzik anlaşmasına imza attı. Telif hakları şirketi Litmus Music, Katy Perry'nin beş stüdyo albümünün katalog haklarını satın aldığını doğruladı.

Litmus, Perry'nin 2008 ile 2020 arasında yayınlanan "One of the Boys", "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" ve "Smile" albümlerindeki şarkıların kayıt ve yayın hakları için 225 milyon dolar ödediklerini açıkladı.

Perry, aynı albümden beş şarkısı Hot 100 listesinde zirveye çıkan ilk kadın ve Michael Jackson'dan sonra ikinci şarkıcı oldu. Zirvedeki şarkıları “California Gurls,” “Firework,” “E.T.,” “Last Friday Night (T.G.I.F.)” ve “Teenage Dream” idi.