Kayahan için anma konseri düzenlenecek

3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan vefatının 10. yılında anılacak. "Kayahan 10. Yıl Anma Konseri" 25 Haziran Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde Kayahan'ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları unutulmayan Kayahan şarkılarını seslendirecek.



Konser repertuarında "Her şeyden Çok", "Sarı Saçlarından Sen Suçlusun", "Beni Anlamadın ya, "Gönül Sayfam", "Yemin Ettim" ve "Esmer Günler" gibi şarkılar yer alıyor.

"ÖLÜM BİR CEZA DEĞİL, BANA GÖRE BİR MEZUNİYETTİR"

Usta sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseriyle mücadele etmeye başladı. 2004'te kansere yeniden yakalanan usta isim, tekrar iyileşti. Hastalık 2014'te nüksetti. Bir yıl boyunca hastalığıyla mücadele eden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.



Romantik dizelerinin yanında inançlı yapısıyla da bilinen sanatçı, bir röportajında şunları söylemişti:



"Ölüm bir ceza değil, bana göre bir mezuniyettir. Yani, Cenabıallah'ın katına çıkacaksınız, orada hesap vereceksiniz. Buradaki dünyanın yalan olduğunu, eğer bir düşünürseniz, zaten huzur kendiliğinden gelir. Cenabıallah'ın gönderdiği Kuran-ı Kerim'i okusanız, o kitapta size ticareti nasıl yapacağınız bile anlatılıyor. En kolayını da söyleyeyim; helal ve haram. Bunu bilen bir dünyada, hiçbir problem çıkmaz."



Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de aralarında olduğu birçok ünlü sanatçı, 2014'te bir araya gelerek "Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı.