Kayahan'ın vefatının 10. yılına özel belgesel

TRT'den yapılan açıklamaya göre, pek çok unutulmaz esere imza atan besteleri birçok isim tarafından yorumlanan Kayahan'ın sanat hayatını anlatan belgesel, 3 Nisan saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran ve 3 Nisan 2015'te vefat eden Kayahan'ın sanat serüveni dostları Nilüfer, Suat Suna, İskender Paydaş gibi sanatçılar tarafından anlatılacak.



Eşi İpek Açar, kızları Beste Açar ve Aslı Gönül Açar, Kayahan'ın bilinmeyen yönlerini belgeselde anlatacak. 1970'li yıllardan bugüne TRT'nin zengin arşivinden klip, konser ve röportajlara yer verilen ve 30'un üzerinde Kayahan eserinin bulunduğu belgeselde sanatçının Türk müzik dünyasındaki önemi vurgulanacak.



Yapımcılığını Mustafa Belen'in üstlendiği ve hayat hikayesinin sanatçının kendi anlatımlarıyla aktarılacağı belgeselde, büyük ustanın sanata ve dünyaya bakışı, beste ve bestecinin önemi, telif hakları konusu gibi alt başlıklar da yer alacak.