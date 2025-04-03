Kayahan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti

Pek çok unutulmaz esere imza atan usta sanatçı Kayahan, aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu. Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu Kayahan Açar, 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Henüz çocukken müziğe tutkuyla bağlanan sanatçı, ilk ve ortaokulu Kars'ta Fevzi Çakmak Okulunda tamamladı.

Usta sanatçı, babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı, gençlik yıllarını ise Ankara'da geçirdi. Kayahan ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İkilinin çocukları Beste 1974'te dünyaya geldi. Çift, 1991'de ayrıldı. Vatani görevini İzmir'de tamamlayan Kayahan, daha sonra İstanbul'da profesyonel müzik çalışmalarına başladı.



"YOSUN GÖZLÜ SEVGİLİM" İLE MÜZİK PİYASASINA GİRDİ

Müzik dünyasına 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim-Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım atan Kayahan, 1978'de düzenlenen Türkiye Eurovision elemeleri için bestelediği "İstanbul Hatırası" ile elemeyi geçemedi.



Seslendirdiği bütün eserleri kendisi yazıp besteleyen usta sanatçı, "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini 1980'de müzikseverlerin beğenisine sundu. Usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu.



Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan "Geceler", "Kar Taneleri" ve "Esmer Günler" adlı eserleri, Türk pop müziğinin unutulmazları arasına girdi. Sanatçı, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması"nda "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü.



TRT'de 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" albümünü hazırladı.



Kayahan, ilk albümü "Yemin Ettim"i de 1991'de, ikinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 1992'de müzikseverlerle buluşturdu. İkinci albümün ardından büyük bir başarı elde eden sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Kızılay Meydanı'nda on binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.



Sanatçının, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" adlı şarkıları müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

