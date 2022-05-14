Kayıp Picasso tablosu Filipinler'in eski First Lady'si Imelda Marcos'un evinde mi?

Marcos Jr.'ın annesi Imelda Marcos'un evinde Pablo Picasso'nun kayıp tablolarından Femme Couche VI görüldü. Reclining Woman VI tablosu, Filipinler'de yozlaşma yetkililerinin 2014'te el konulması için karar çıkardığı 8 eserden biriydi.



Marcos'un evindeki tablonun orijinal mi yoksa kopya mı olduğu bilinmiyor. Eski hükümet yetkilileri, basına açıklama yaparak tablonun sahte olduğu için aileye bırakıldığını iddia etti.



Diktatör Marcos, 70'li ve 80'li yıllarda ülkeyi yönetmiş, Filipinler'in birçok varlığına el koymuştu.