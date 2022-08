Kayseri'de 4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

ET, EKMEK, SOĞAN YİYORLARDI



Dercksen, listelere göre Kültepe'de yaşayanların et, ekmek, soğan yediklerini, arpa ve buğday gibi ürünler yetiştirdiklerini anlattı.



Bunların dışında Kültepe'de sıra dışı ürünler de bulunduğunu ifade eden Dercksen, kurutulmuş karides ile balık ve etin bu yiyecekler arasında yer aldığını kaydetti.



Tüccarların bir seyahate gittiklerinde nereden ne alacaklarına dair bir liste tuttuğunu belirten Dercksen, yazılı metinlerdeki 'umşu' kelimesinin kurutulmuş et, 'pannaru'nun ise Kaniş peyniri anlamına geldiğini aktardı.



Dercksen, yol üstünde yemek pişirmenin zorluğundan dolayı kurutulmuş et tüketildiğini ve bunun parça et şeklinde olduğunu dile getirdi.