Keanu Reeves başrolde: Constantine 2'nin senaryosu tamamlandı

"SENARYO HAZIR AMA OKUMADIM"

Filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura, senaryonun bitmiş bir versiyonunun elinde olduğunu doğruladı. Ancak henüz senaryoyu okumadığını belirten Bonaventura, ComicBook’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Senaryo şu anda gelen kutumda duruyor. Ancak okumaktan korkuyorum çünkü senaryonun iyi olmasını gerçekten çok istiyorum. Muhtemelen birkaç gün içinde okurum, belki uçağa bindiğimde" dedi.