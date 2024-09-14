Keanu Reeves başrolde: Constantine 2'nin senaryosu tamamlandı

2005 yılında vizyona giren ve başrollerinde Rachel Weisz ve Tilda Swinton’ın yer aldığı Constantine filmi, kız kardeşinin ölümünün intihar olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan Angela’nın John Constantine’den yardım istemesini konu alıyordu. Reeves, filmde iblis avcısı 'John'u canlandırmıştı.
Keanu Reeves'in her fırsatta oynamayı çok sevdiğini söylediği filmin devamı için çalışmalar başladı.
Francis Lawrence’ın yine yönetmen koltuğunda oturacağı, Reeves'in başrole döneceği "Constantine 2"nin senaryosu tamamlandı.
"SENARYO HAZIR AMA OKUMADIM"
Filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura, senaryonun bitmiş bir versiyonunun elinde olduğunu doğruladı. Ancak henüz senaryoyu okumadığını belirten Bonaventura, ComicBook’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Senaryo şu anda gelen kutumda duruyor. Ancak okumaktan korkuyorum çünkü senaryonun iyi olmasını gerçekten çok istiyorum. Muhtemelen birkaç gün içinde okurum, belki uçağa bindiğimde" dedi.
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