Keanu Reeves ve Sandra Bullock yıllar sonra aynı projede
Daha önce birçok projede başrolleri paylaşan Keanu Reeves ve Sandra Bullock, yıllar sonra yeni bir film için yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Daha önce Speed, The Lake House gibi projelerde birlikte rol alan Keanu Reeves ve Sandra Bullock yıllar sonra yeni bir romantik gerilim filminde başrolleri üstlenmeye hazırlanıyor.
Henüz hazırlıkları devam eden filmin senaryosunu Noah Oppenheim kaleme alıyor. Detayları gizli tutulan film, sürükleyici olarak tanımlanıyor.
Öte yandan Keanu Reeves son olarak "John Wick: Chapter 4"te başrol oynarken; Sandra Bullock ise "The Lost City", "The Unforgivable" ve "Bird Box" gibi projelerde boy gösterdi.
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