Keanu Reeves ve Sandra Bullock yıllar sonra aynı projede

Daha önce Speed, The Lake House gibi projelerde birlikte rol alan Keanu Reeves ve Sandra Bullock yıllar sonra yeni bir romantik gerilim filminde başrolleri üstlenmeye hazırlanıyor.

Henüz hazırlıkları devam eden filmin senaryosunu Noah Oppenheim kaleme alıyor. Detayları gizli tutulan film, sürükleyici olarak tanımlanıyor.