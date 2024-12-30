Keanu Reeves'in binlerce dolar değerindeki saati Şili'de ortaya çıktı

John Wick, Constantine, Şeytanın Avukatı, Sokağın Kralları ve Kasımda Aşk Başkadır gibi yapımlarla tanınan Keanu Reeves'in saati bulundu. Oyuncunun 2023 yılında Los Angeles'taki evinden çalınan saati, Şili'de ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, Reeves'e ait en az üç saat ele geçirildi. Bu saatlerden biri ise 9 bin dolar değerindeki Rolex markalı bir saat.

EKİBE JEST YAPMIŞTI



Reeves, John Wick 4'ün çekimleri tamamlandıktan sonra ekibe olan minnettarlığını onlara kişiye özel birer Rolex vererek göstermişti. Saatte "John Wick Beşlisi, teşekkürler, JW4, 2021" ifadeleri yer alıyor.

REEVES, YENİ JOHN WİCK FİLMİ HAKKINDA KONUŞTU



Öte yandan Reeves, yeni John Wick filmi hakkında konuştu. Oyuncu son olarak 2023 yılında John Wick: Chapter 4 adlı filmde rol almıştı.



CBS News'a konuşan 60 yaşındaki aktör, "Asla, asla demeyin. Dizlerim şu anda 'Başka bir John Wick filmi yapamam' diyor. Yani kalbim yapabilirim diyor ama dizlerimin bunu yapıp yapamayacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, John Wick spin-off'u Ballerina filminde John Wick karakterini yeniden canlandıracak.



Büyük bir hayran kitlesine sahip olan serinin spin-off filmi Ballerina, merakla bekleniyor. Bu sefer kadın bir kahramanın başrolde olacağı filmde Kübalı oyuncu Ana de Armas rol alacak.



Len Wiseman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Anjelica Huston, Gabriel Byrne, the late Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves yer alıyor.