Keanu Reeves'in çizgi romanı beyazperdeye aktarılıyor

John Wick, Constantine, Şeytanın Avukatı, Sokağın Kralları ve Kasımda Aşk Başkadır gibi yapımlarla tanınan Keanu Reeves'in kendi yarattığı çizgi roman "BRZRKR" film oluyor.



Fast and Furious serisiyle adından söz ettiren Justin Lin ise "BRZRKR" adlı çizgi romanın yönetmenliğini üstlenecek. Filmin başrolünde ise usta oyuncu Reeves yer alacak. 12 sayılık çizgi roman serisi, 80 bin yılı aşkın süredir dünyada dolaşan ölümsüz bir savaşçıyı konu alıyor.

Ünlü aktör Keanu Reeves, çizgi romanı Matt Kindt'le birlikte kaleme almıştı. Merakla beklenen Batman 2'nin senaryosunu yazan Mattson Tomlin ise filmin senaryosunu kaleme alacak.