Keanu Reeves'in yeni projesi belli oldu

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in sıradaki projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, "Secret Level" adlı internet dizisinin yıldızlarla dolu seslendirme kadrosunda yer alacak.

New York Comic-Con'da dizi için düzenlenen bir panel sırasında yapılan açıklamada, Terminatör serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger ve komedyen Kevin Hart'ın da kadroda olduğu duyuruldu.

Projede yer alması planlanan diğer isimler arasındaysa Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit ve Adewale Akinnuoye-Agbaje yer alıyor.



15 hikayeden oluşacak Secret Level dizisi, 10 Aralık'ta yayınlanacağı dijital platformda izleyici karşısına çıkacak.