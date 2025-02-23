Keanu Reeves'ten Constantine 2 hakkında yeni açıklama

2005 yılında vizyona giren ve başrollerinde Rachel Weisz ve Tilda Swinton’ın yer aldığı Constantine filmi, kız kardeşinin ölümünün intihar olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan Angela’nın John Constantine’den yardım istemesini konu alıyordu. Reeves, filmde iblis avcısı 'John'u canlandırmıştı.



Keanu Reeves'in her fırsatta oynamayı çok sevdiğini söylediği film için hazırlıklar sürüyor. John Wick ve Matrix gibi yapımlarla tanınan Reeves, Inverse'e verdiği röportajda; yönetmen Francis Lawrence'la birlikte projeyi hayata geçirmek için 10 yılı aşkın süredir çalıştıklarını ifade etti.

Reeves, süreçle ilgili "Bu filmi yapmaya çalışıyoruz, üstelik 10 yılı aşkın süredir. Ve kısa bir süre önce nihayet bir hikaye oluşturduk, bunu DC Studios'a sunduk ve onlar da 'Tamam' dedi. Şimdi bir senaryo yazmaya çalışacağız" diye konuştu. Constantine 2'nin 2005 yapımı ilk filmle aynı evrende geçeceğini doğrulayan ünlü aktör, "O dünyadan kopmuyoruz" dedi.

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