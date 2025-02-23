Keanu Reeves'ten Constantine 2 hakkında yeni açıklama
2005 yılında izleyici ile buluşan "Constantine" filminin devam projesi için hazırlıklar sürüyor. Keanu Reeves'in ikonik rolüne döneceği Constantine 2 filmi için yeni bir açıklama yaptı.
2005 yılında vizyona giren ve başrollerinde Rachel Weisz ve Tilda Swinton’ın yer aldığı Constantine filmi, kız kardeşinin ölümünün intihar olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan Angela’nın John Constantine’den yardım istemesini konu alıyordu. Reeves, filmde iblis avcısı 'John'u canlandırmıştı.
Keanu Reeves'in her fırsatta oynamayı çok sevdiğini söylediği film için hazırlıklar sürüyor.
John Wick ve Matrix gibi yapımlarla tanınan Reeves, Inverse'e verdiği röportajda; yönetmen Francis Lawrence'la birlikte projeyi hayata geçirmek için 10 yılı aşkın süredir çalıştıklarını ifade etti.
Reeves, süreçle ilgili "Bu filmi yapmaya çalışıyoruz, üstelik 10 yılı aşkın süredir. Ve kısa bir süre önce nihayet bir hikaye oluşturduk, bunu DC Studios'a sunduk ve onlar da 'Tamam' dedi. Şimdi bir senaryo yazmaya çalışacağız" diye konuştu.
Constantine 2'nin 2005 yapımı ilk filmle aynı evrende geçeceğini doğrulayan ünlü aktör, "O dünyadan kopmuyoruz" dedi.
"SENARYO HAZIR AMA OKUMADIM"
Öte yandan filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura, senaryonun bitmiş bir versiyonunun elinde olduğunu doğruladı. Ancak henüz senaryoyu okumadığını belirten Bonaventura, ComicBook’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Senaryo şu anda gelen kutumda duruyor. Ancak okumaktan korkuyorum çünkü senaryonun iyi olmasını gerçekten çok istiyorum. Muhtemelen birkaç gün içinde okurum, belki uçağa bindiğimde" dedi.
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