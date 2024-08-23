Keeley Hawes ve Freddie Highmore aynı projede buluşuyor

Keeley Hawes ve Freddie Highmore, "The Assassin" adlı dizide başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Harry ve Jack Williams'ın kaleme aldığı gerilim dizisinin çekimleri Yunanistan'da başladı.

Deadline'ın haberine göre; Gina Gershon, Shalom Brune-Franklin, Jack Davenport, Alan Dale, Gerald Kyd, Devon Terrell, Richard Dormer ve David Dencik gibi isimlerin de rol alacağı dizide; Hawes ve Highmore yürütücü yapımcı olarak da görev yapıyor.

"The Assassin" adlı dizinin konusu ise şöyle;



Hawes'in canlandırdığı Julie adındaki emekli bir suikastçının, uzak bir Yunan adasında gözlerden uzak bir yaşam sürerken, arasının açık olduğu oğlu Edward'ı canlandıran Highmore ile çetrefilli bir şekilde yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.



Doğumuna dair yeni bilgilerle ilgili soruları olan Edward, sinir bozucu bir şekilde uzak duran annesiyle konuşmak için doğru zamanı bulmak için mücadele eder. Ancak nihayet o an geldiğinde, Julie'nin tehlikeli geçmişi nedeniyle işler ölümcül bir hal alır ve adadan birlikte kaçmak zorunda kalırlar.