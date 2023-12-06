Kelebek Bahçesi 30 bin kelebek ile Şebiarus için süslendi

ŞEBİARUS'TA ÖZELLİKLE İRANLI ZİYARETÇİLER GELİYOR



Bahçenin yaşayan bir ekosistem olduğuna dikkati çeken Tuş, şunları kaydetti:



"Bütün kelebekler, 30 bini birden aynı anda uçmuyor. Bazen beklentiler bu yönde olabiliyor. Bazı kelebekler meyvelerin üzerinde, bazıları çiçeklerin üzerinde besleniyor olacak. Birçoğunu kayaların üzerinde hatta yaprakların altında görme ihtimaliniz var. Ziyaretçilerimizden sadece uçan kelebeklere odaklanmalarını değil tüm bu ekosistemi incelemelerini bekliyoruz. Bazen de kelebekler dinlenmek için yere konabiliyor. Bu konuda da ziyaretçilerimizi dikkat etmeleri için uyarıyoruz."



Bahçeyi yıl içinde oldukça fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Tuş, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde Rus ve Ukraynalı turistler ağırlıklı geliyorlar. Ancak Şebiarus zamanında İranlı turistlerin Konya'ya yoğun gelişi nedeniyle ikinci durak olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni tercih ediyorlar. Bu dönemde çok sayıda İranlı ziyaretçileri ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.



