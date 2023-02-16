Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı

Irak kökenli Ürdünlü müzisyen Layth Sidiq, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kemanıyla doğaçlama bir performans gerçekleştirdi.

Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı

YouTube kanalında sergilediği "keman Arabic" temalı icralarıyla son yıllarda dikkati çeken sanatçı, Instagram hesabında Türkiye ve Suriye'deki de yakınlarını kaybedenlerin anısına gerçekleştirdiği 1 dakikalık performansını paylaştı.

Layth Sidiq, bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan kuruluşların bilgilerini "Bugün, hepinizi Türkiye ve Suriye'deki depremzedeleri desteklemeye ve elinizden geldiğince yardım yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm yiten tüm canları saygı duruşuyla anarken bu kısa doğaçlamayı onların anısına sunuyorum" notuyla paylaştı.

Keman sanatçısı Layth Sidiq Türkiye'deki depremzedeler için çaldı - 1

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