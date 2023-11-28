Keman virtüözü Maxim Vengerov 100.Yıl Cumhuriyet Konseri'nde sahne alacak

ÇEV Sanat'ın genç sanatçıları ile ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov "100.Yıl Cumhuriyet Konseri"nde aynı sahneyi paylaşacak. Çağdaş Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre konser, 8 Ocak'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

İbrahim Yazıcı yönetimindeki ÇEV Sanat Oda Orkestrasının da eşlik edeceği konserde, genç sanatçılar Arya Su Gülenç, Bade Dastan, Deniz Şensoy ve Sofiko Tchumbridze, Vengerov ile sahne alacak. Berklee College of Music'te akademisyen Prof. Utar Artun'un Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği eserin prömiyerinin de gerçekleşeceği konserde, eseri genç sanatçılar Melis Sağlam ve Kerem Tunçer icra edecek.