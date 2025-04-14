Keman virtüözü Roman Kim Antalya'da müzikseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), keman virtüözü Roman Kim'i sanatseverlerle buluşturacak.



ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi ve besteci Emil Tabakov'un yöneteceği konser, 18 Nisan'da saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Çeşitli türlerden müzik eserlerine yaptığı düzenlemeler ve özgün keman çalma tekniğiyle tüm dünyada tanınan keman virtüözü Roman Kim, N. Paganini'nin 1. keman konçertosunu Antalyalı sanatseverler için seslendirecek.



Konserde ayrıca E. Elgar'ın "Enigma Varyasyonları" da icra edilecek.