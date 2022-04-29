'Kemanların Leonardo da Vinci'si' olarak adlandırılan keman Fransa'da açık artırmaya çıkarılacak

Haberler - ntv.com.tr 29.04.2022 - 10:44
Yaklaşık 300 yıllık olduğu bilinen ve 'kemanların Leonardo da Vinci'si' olarak nitelendirilen keman, önümüzdeki ay Fransa’nın başkenti Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.
Tarihi değeri kadar satış fiyatı da oldukça yüksek olan kemanın, açık artırmada 10 bin euroya kadar satılması bekleniyor.
Yapımında akçaağaç kullanılan, kalitesi ve uzun ömrüyle dünyanın en ünlü keman yapımcısı Antonio Stradivari'nin ürettiği kemanlarla rekabet edebilen bu keman, İtalyan keman yapımcısı Guarnerius tarafından yapılan 150 kemandan biri.
Öte yandan kemanın, 20 yıldan fazla bir süre önce Fransız keman virtüözü Regis Pasquier tarafından satın alındığı ve Rasquier'in ertesi gün prova bile yapmadan bu kemanla konser verdiği biliniyor.
Pasquier, o zamandan beri New York'taki Carnegie Hall ve Paris'teki Opera Garnier gibi prestijli mekanlarda çaldı.
"MÜKEMMEL BİR ENSTRÜMAN"
Pasquier'in kemanı, dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarını süslerken, sanatçı, kemanını mükemmel bir enstrüman olarak nitelendiriyor.
10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Üç günlük bir incelemenin ardından 3 Haziran'da açık artırmaya çıkacak kemanın, tahmini fiyatı 4 ile 4,5 milyon euro olduğu, ancak 10 milyona kadar da satılabileceği söyleniyor.