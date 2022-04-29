'Kemanların Leonardo da Vinci'si' olarak adlandırılan keman Fransa'da açık artırmaya çıkarılacak

Yaklaşık 300 yıllık olduğu bilinen ve 'kemanların Leonardo da Vinci'si' olarak nitelendirilen keman, önümüzdeki ay Fransa’nın başkenti Paris’te açık artırmaya çıkarılacak.



Tarihi değeri kadar satış fiyatı da oldukça yüksek olan kemanın, açık artırmada 10 bin euroya kadar satılması bekleniyor.

Yapımında akçaağaç kullanılan, kalitesi ve uzun ömrüyle dünyanın en ünlü keman yapımcısı Antonio Stradivari'nin ürettiği kemanlarla rekabet edebilen bu keman, İtalyan keman yapımcısı Guarnerius tarafından yapılan 150 kemandan biri.