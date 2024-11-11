Kenan Doğulu, Tanju Okan’ın "Hasret" adlı şarkısını seslendirdi

"Kadınım"dan "Hasret"e unutulmaz şarkılara benzersiz sesiyle hayat veren Tanju Okan, bir saygı albümüyle anılıyor. Albümde Teoman, Cem Adrian, Koray Avcı, Hakan Altun, Rafet El Roman, Kafadar, Zara, Fatih Erkoç, Şevval Sam, Burcu Güneş, Gökhan Türkmen, Kenan Doğulu, Röpriz & Serdar Saka gibi isimler yer alıyor.



14 sanatçının yer aldığı "Bir Tanju Okan Efsanesi" albümünde Kenan Doğulu "Hasret" şarkısına yeniden hayat verdi. Kenan Doğulu, yıllar önce babası Yurdaer Doğulu’nun gitarı ile eşlik ettiği şarkıyı kendi stilinde yorumladı.