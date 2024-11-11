Kenan Doğulu, Tanju Okan’ın "Hasret" adlı şarkısını seslendirdi
Efsane Tanju Okan şarkıları birbirinden değerli sanatçıların yorumuyla yeniden hayat buluyor. Teoman'dan Cem Adrian'a, Gökhan Türkmen'den Kenan Doğulu'ya birçok sanatçı bu albümde bir araya geldi.
"Kadınım"dan "Hasret"e unutulmaz şarkılara benzersiz sesiyle hayat veren Tanju Okan, bir saygı albümüyle anılıyor. Albümde Teoman, Cem Adrian, Koray Avcı, Hakan Altun, Rafet El Roman, Kafadar, Zara, Fatih Erkoç, Şevval Sam, Burcu Güneş, Gökhan Türkmen, Kenan Doğulu, Röpriz & Serdar Saka gibi isimler yer alıyor.
14 sanatçının yer aldığı "Bir Tanju Okan Efsanesi" albümünde Kenan Doğulu "Hasret" şarkısına yeniden hayat verdi. Kenan Doğulu, yıllar önce babası Yurdaer Doğulu’nun gitarı ile eşlik ettiği şarkıyı kendi stilinde yorumladı.
Medeni Uçar’ın yapımcılığında hazırlanan Albüm için Gökhan Türkmen de bir başka Tanju Okan klasiği "Koy Koy Koy"u söyledi.
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