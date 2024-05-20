Kenan Doğulu'dan "Kahve" şarkısı geliyor

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını müzikseverlerle paylaşacağının müjdesini verdi. Yeni teklisi “Kahve”yi doğum günü olan 31 Mayıs’ta yayınlayacağını duyuran müzisyen; sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan şarkının enerjisiyle yaz sezonunu karşılayacak.



Doğulu’nun pandemi döneminde tamamladığı “Kahve”, sosyal mesafe sebebiyle sevdikleriyle fiziksel olarak görüşemeyip dijital ortamlarda bir araya gelmesinin ardından pandemi sonrasında onlarla bir kahve içmek için buluşup özlem gidermesini anlatıyor. Arkadaşlıkların 40 yıllık hatırının bir kahveyle yeniden dolduğunu anlatan “Kahve” Doğulu Music tarafından 31 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.