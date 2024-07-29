Kenan Işık'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

TAZİYE MESAJLARI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık'a rahmet diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.



Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.