Kenan Işık'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) yaşamını yitirdi. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK
Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ve bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.
Kenan Işık'ın cenazesi, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sunucu, sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Işık'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim usta sanatçımız Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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