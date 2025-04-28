Kenneth Branagh Tom Cruise'a övgüler yağdırdı

"TOP GUN'LA YAPTIĞI ŞEY EŞSİZ"

"Eğer bir gün dünyayı aksiyonla etkilemeyi bırakırsa, onu sadece bir yıldız olarak görenleri fazlasıyla şaşırtacak" diyen Branagh, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) ve Top Gun'la yaptığı şey eşsiz. Seyirciye sinema salonunda unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen, ciddi anlamda eğlenceli işler yaptı. Ama o, aynı zamanda çok hafife alınan bir oyuncu. Ve bence onu bambaşka performanslarla dolu altın çağ bekliyor."