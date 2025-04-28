Kenneth Branagh Tom Cruise'a övgüler yağdırdı
Ünlü oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, son röportajında usta oyuncu Tom Cruise hakkında konuştu. Cruise'a övgüler yağdıran Branagh, "Çok hafife alınan bir oyuncu" dedi.
Son olarak ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ile izleyiciyle buluşan Tom Cruise, yakında Britanya Film Enstitüsü tarafından verilen prestijli ödüllü onurlandırılacak.
Ünlü oyuncu ve yönetmen Kenneth Branagh, bu ödül öncesi Tom Cruise'un kariyerini değerlendirdi.
"TOP GUN'LA YAPTIĞI ŞEY EŞSİZ"
"Eğer bir gün dünyayı aksiyonla etkilemeyi bırakırsa, onu sadece bir yıldız olarak görenleri fazlasıyla şaşırtacak" diyen Branagh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) ve Top Gun'la yaptığı şey eşsiz. Seyirciye sinema salonunda unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefleyen, ciddi anlamda eğlenceli işler yaptı. Ama o, aynı zamanda çok hafife alınan bir oyuncu. Ve bence onu bambaşka performanslarla dolu altın çağ bekliyor."
"İŞİNİ İNANILMAZ BİR KEYİFLE YAPIYOR"
Oscar ödüllü Branagh, Cruise'un Britanya'da pek çok film çektiğini ve herkesle iyi anlaştığını şu sözlerle aktardı:
"Kendine sessiz bir köşe bulur, ortamın tadını çıkarır. Görüldüğündeyse son derece nazik ve samimi davranır. Doğal bir kahkahası vardır ve işini inanılmaz bir keyifle yapıyor. Bu da çevresine bulaşan bir enerji yaratıyor."
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