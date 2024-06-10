Kerem Bürsin’in yeni filminin kadrosu şekilleniyor

Kerem Bürsin’in yeni filmi "Son of a Rich" için meraklı bekleyiş başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Ünlü’nün yöneteceği filmin oyuncu kadrosunda yer alacak bazı isimler açıklandı.

Kerem Bürsin’in “Mete” karakterine hayat vereceği filmde Erkan Kolçak Köstendil “Sami”, Ahmet Mümtaz Taylan “Teoman”, Cemal Hünal “Halis” ve Güven Kıraç “Yavuz” rollerine hayat verecek.

Filmin kadın yıldızı önümüzdeki günlerde belli olacak. Rusya‘da gişe rekorları kıran filmin uyarlamasının vizyona tarihi henüz bilinmiyor.