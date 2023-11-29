Kervanların mekanı 504 yıllık Gön Han'ın restorasyonunda sona gelindi

Gön Han'ın tekrar eski günlerine döneceğini vurgulayan Palancıoğlu, şöyle devam etti:



"Çalışmalar 2 senedir devam ediyor. Buradan 3 bin kamyon hafriyat çıkarıldı. 6-7 metre aşağı inerek hanın izleri ortaya çıkarıldı. Şimdi o izlerin tamamını orijinaline uygun olarak Anıtlar Kurulunun denetiminde restore ediyoruz. Özellikle hafriyat aşamasında çarşı esnafına zarar vermemek için akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren hummalı çalışmalar yapıldı. Son aşamaya geldik. İnşallah 2 ay içinde açılışa hazır hale gelecek. Yüzde 80'lik kısmı tamamlandı."



Palancıoğlu, 30 kişilik ekiple çalıştıklarını, kazılarda buldukları orijinal taşları kendi yerlerinde kullandıklarını anlatarak, "Burasını kiralık olarak vakıftan aldık. 20 milyon lira yatırım yaptık. Kalan kısmın tamamlanabilmesi için de 10 milyon lira daha yaptığımızda 30 milyon lira yatırımı burada hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.





