Kevin Costner: Erkeklere yönelik filmler yapıyorum

Hollywood'un usta oyuncuların Kevin Costner, “Happy Sad Confused” adlı podcast'e verdiği röportajda çektiği film türlerinden bahsetti. "Horizon: An American Saga" filmiyle gündemde olan oyuncu, filmdeki kadın karakterlerin, "hikayeyi her olay örgüsünde yönlendirmesi" açısından daha önce yapılmış birçok Western filminden farklı olduğunu söyledi.

"GÜÇLÜ KADINLAR OLMADAN BİR FİLM DÜŞÜNEMİYORUM"

Oyuncu “Erkeklere yönelik filmler yapıyorum. Yaptığım şey bu" dedi.

Costner “Ama güçlü kadın karakterlere sahip olmadığım sürece film yapmayacağım. Kariyerimi bu şekilde sürdürdüm. Sanırım bu yüzden iyi bir takipçim var. Güçlü kadınlar olmadan bir film düşünemiyorum" diye ekledi.

“The Kelly Clarkson Show”a konuk olan yıldız, "Bu filmde çok sayıda kadın var. Batı'da ve olup bitenlerde çok büyük bir rol oynuyorlar. Orada harika bir şeyler olduğu düşüncesiyle, sık sık kendi istekleri dışında ve çocuklarıyla birlikte oraya götürülüyorlardı. Binlerce yıldır orada yaşayan bir grup insan dışında hiçbir şey yoktu. Kadınlar en korkunç koşullarda yaşadı ve bir şekilde hayatta kalmayı başardı" demişti.