Kevin Costner 'Horizon'da hem başrol hem yönetmen

The Bodyguard filmiyle ünlenen ve bugüne kadar kendi oynadığı filmlerde yönetmenlik yapan Kevin Costner, 19 yıl sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturuyor. 67 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Western filmi 'Horizon'da hem oyuncu hem de yönetmen olarak yer alacak. Filmde Costner'a, Sienna Miller, Sam Worthington ve 'Stranger Things' dizisindeki Vecna rolüyle son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Jamie Campbell Bower eşlik edecek.

Sam Worthington, "Sektörün en iyi ve ilham verici hikaye anlatıcılarından biri olan Kevin ile bu inanılmaz ve önemli yolculuğa çıkacağım için çok heyecanlıyım" derken; Sienne Miller ise "Dümende böylesine efsanevi bir aktör ve yönetmenle bu destansı yolculuğa çıkacağım için çok heyecanlıyım. Hikaye sürükleyici. Bunun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum" şeklinde konuştu.



Kevin Costner'ın Jon Baird ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı dört farklı filmden oluşan epik bir serinin ilk ayağı olan Horizon, Batı Amerika'nın, Amerikan İç Savaşı öncesindeki ve sonrasındaki 15 yıllık dönemini anlatıyor.



Filmin çekimleri ağustos ayının sonunda, Utah'ta başlayacak.