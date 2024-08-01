Kevin Costner imzalı "Horizon 2" Venedik Film Festivali'nde

Kurtlarla Dans, Robin Hood: Hırsızlar Prensi ve The Bodyguard gibi filmlerde yer alan ünlü aktör Kevin Costner, yeni film serisi Horizon: An American Saga'yı çekebilmek için cebinden para vermek zorunda kaldığını açıklamıştı. İlk filmin gişede beklentiyi karşılamamasının ardından devam filminin ertelendiği duyuruldu.
Vizyon tarihi ertelenen “Horizon: An American Saga: Bölüm 2"nin dünya prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleşecek.
Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone ve Danny Huston'ın rol aldığı, Costner'ın hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği film, 7 Eylül'de festivalde gösterilecek.
Beterböcek Beterböcek filmi, festivalin açılış filmi olacak. Venedik Film Festivali, 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinden düzenlenecek.
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