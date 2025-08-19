Kevin Costner ve Jake Gyllenhaal aynı projede buluşuyor

2004 yılından bu yana üzerinde çalışılan ve Bart Baker'ın kitabından uyarlanan "Honeymoon with Harry" filminin başrol oyuncuları belli oldu.

Glenn Ficarra ve John Requa'nın yönetmen koltuğunda oturacağı filmde; Kevin Costner ve Jake Gyllenhaal başrolleri paylaşacak.

Deadline'ın haberine göre; film, nişanlısı düğünlerinden iki gün önce ölen bir adamın (Gyllenhaal) kayınpederi (Costner) ile balayına çıkmaya karar vermesini konu alıyor.

Senaryosunu Dan Fogelman'ın kaleme aldığı filmin detayları ve vizyon tarihi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.