Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor

Oscar ödüllü yıldız, İtalyan sinemacı Massimiliano Caroletti ve eşi Eva Henger'in yer alacağı üç projeden biri olan The Contract'ta "Şeytan" adlı bir karakteri canlandıracak.



Gerilim türündeki film, 1997 yılında gösterime giren ve başrollerinde Al Pacino, Charlize Theron ve Keanu Reeves'in yer aldığı "Şeytanın Avukatı" filminden esinlenen bir hikayeyi konu alıyor.



Taciz suçlamalarından aklanan Kevin Spacey yapım şirketine 1 milyon dolar ödeyecek Haberi Görüntüle Çekimleri kısa bir süre önce tamamlanan ve bu ay vizyona girmesi beklenen "The Contract" adlı filmde; Kevin Spacey'e, Eric Roberts ve Vincent Spano eşlik ediyor.