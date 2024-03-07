Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettiren ve uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kevin Spacey'nin yeni rolü belli oldu.

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor


"The Usual Suspects", "American Beauty", "House of Cards" gibi yapımlarla tanınan , onlarca cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı ve kariyeri çökme noktasına gelmişti.

Yedi yıldır herhangi bir yapımda rol almayan Kevin Spacey, yeni bir filmle beyazperdeye dönüyor.

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor - 1

Oscar ödüllü yıldız, İtalyan sinemacı Massimiliano Caroletti ve eşi Eva Henger'in yer alacağı üç projeden biri olan The Contract'ta "Şeytan" adlı bir karakteri canlandıracak.

Gerilim türündeki , 1997 yılında gösterime giren ve başrollerinde Al Pacino, Charlize Theron ve Keanu Reeves'in yer aldığı "Şeytanın Avukatı" filminden esinlenen bir hikayeyi konu alıyor.

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Çekimleri kısa bir süre önce tamamlanan ve bu ay vizyona girmesi beklenen "The Contract" adlı filmde; Kevin Spacey'e, Eric Roberts ve Vincent Spano eşlik ediyor.

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