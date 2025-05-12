Kevin Spacey'nin sıradaki projesi belli oldu

Yönetmenliğini Matt Routledge'ın üstlendiği The Awakening filminde; Peter Stormare, Alice Eve, Steve Berkoff, Julian Glover, Matt Hookings ve Justin Tinto yer alıyor.

12 suçla yargılanan ve suçsuz bulunan Kevin Spacey, uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönecek. Usta aktör, The Awakening filminin kadrosuna katıldı.

Olağan Şüpheliler, Amerikan Güzeli ve House of Cards gibi yapımlarla tanınan Kevin Spacey , hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla adından söz ettirmişti.

NE OLMUŞTU?

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla yargılanıyordu.

Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dava 4 hafta sürdü. Son 3 gün içinde 12 saat 26 dakika boyunca dava üzerine çalışan jüri, kararı açıkladı. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zamana kabul etmeyen aktör, sonunda aklandı.