Kim Kardashian avukat oldu: All's Fair dizisi geliyor
American Horror Story, Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi, Feud gibi projelerle tanınan Ryan Murphy'nin All is Fair adlı dizisi için gerim sayım başladı.
Ryan Murphy imzalı All's Fair adlı dizi için meraklı bekleyiş sürüyor. Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir hukuk firmasına odaklanacak olan dizide Kim Kardashian başrolde yer alıyor.
Dizinin kadrosunda Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson ve Glenn Close gibi isimler yer alıyor. Kardashian, dizide bir boşanma avukatını canlandırıyor.
Dizi, dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Murphy, dizinin yapımcısı, senaristi ve aynı zamanda yönetmeni.
Dizide Allura Grant karakterini canlandıran Kim Kardashian, 2019 yılında avukat olma hedefi olduğunu açıklamıştı.
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