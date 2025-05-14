Kim Kardashian avukat oldu: All's Fair dizisi geliyor

Ryan Murphy imzalı All's Fair adlı dizi için meraklı bekleyiş sürüyor. Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir hukuk firmasına odaklanacak olan dizide Kim Kardashian başrolde yer alıyor.

Dizinin kadrosunda Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson ve Glenn Close gibi isimler yer alıyor. Kardashian, dizide bir boşanma avukatını canlandırıyor.

Dizi, dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Murphy, dizinin yapımcısı, senaristi ve aynı zamanda yönetmeni.