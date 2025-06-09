Kim Novak'a Venedik’te Yaşam Boyu Başarı ödülü
1950'li yılların yıldızı Kim Novak, bu yıl 82'nci kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi olacak.
27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 82'nci Venedik Film Festivali' için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kim Novak, 2025 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.
Kim Novak, konuyla ilgili “Böylesine saygın bir film festivalinden prestijli Altın Aslan Ödülü'nü almak beni derinden etkiledi. Hayatımın bu döneminde çalışmalarımla takdir edilmek bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Venedik'te geçireceğim her anın değerini bileceğim. Kalbimi sevinçle dolduracak" ifadelerini kullandı.
Vertigo, Picnic ve Bell Book and Candle gibi filmleriyle tanınan ve 1950'lerde büyük bir yıldız olan Kim Novak, 1966'da oyunculuğu bıraksa da ara sıra filmlerde rol alıyor.
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