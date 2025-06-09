Kim Novak'a Venedik’te Yaşam Boyu Başarı ödülü

27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 82'nci Venedik Film Festivali' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kim Novak, 2025 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.

Kim Novak, konuyla ilgili “Böylesine saygın bir film festivalinden prestijli Altın Aslan Ödülü'nü almak beni derinden etkiledi. Hayatımın bu döneminde çalışmalarımla takdir edilmek bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Venedik'te geçireceğim her anın değerini bileceğim. Kalbimi sevinçle dolduracak" ifadelerini kullandı.

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