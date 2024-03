Kinds of Kindness filminin vizyon tarihi belli oldu

Kinds of Kindness filminde prodüksiyon süreci Ekim 2022’de ABD’nin New Orleans kentinde başlamış ve çekimler aralık ayında sonlanmıştı. İlk etapta "AND" ismiyle anılan yapımın adı, birkaç ay önce son halini aldı.

21 HAZİRAN'DA VİZYONDA

Antoloji formatında olacak olan ve henüz fragmanı yayınlanmayan "Kinds of Kindness" filmi, 21 Haziran 2024'te vizyona girecek.