Kinds of Kindness filminin vizyon tarihi belli oldu

Daha önce “The Favourite” ve “Poor Things”te gibi yapımlarda birlikte çalışan Oscar ödüllü Emma Stone ve yönetmen Yorgos Lanthimos, "Kinds of Kindness" adlı filmde bir kez daha bir araya geldi.
Emma Stone'un “Poor Things” ile ikinci kez Oscar ödülü almasının ardından Kinds of Kindness hakkındaki detaylar netleşti.
Senaryosu Lanthimos ve Efthimis Filippou tarafından yazılan filmde; Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer gibi isimler yer alıyor.
Kinds of Kindness filminde prodüksiyon süreci Ekim 2022’de ABD’nin New Orleans kentinde başlamış ve çekimler aralık ayında sonlanmıştı. İlk etapta "AND" ismiyle anılan yapımın adı, birkaç ay önce son halini aldı.
21 HAZİRAN'DA VİZYONDA
Antoloji formatında olacak olan ve henüz fragmanı yayınlanmayan "Kinds of Kindness" filmi, 21 Haziran 2024'te vizyona girecek.
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