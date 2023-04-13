Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ismi Bakü'de yaşatılacak

Kırgızistan, dünyaca ünlü yazarları Cengiz Aytmatov'un isminin, doğumunun 95. yıl dönümünde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir caddeye veya parka verilmesini istedi.



Meclis Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi Başkanı Ulan Primov, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ile bir araya geldi. Primov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan ve Azerbaycan halklarının kardeş olduğunu, derin tarihi kökler ve kültürel geleneklerle birbirlerine bağlı olduklarını vurguladı.



DOĞUMUNUN 95. YIL DÖNÜMÜ

Bu yıl yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yıl dönümünün bir dizi etkinliklerle kutlanacağını belirten Primov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki merkezi caddelerden birine veya bir parka, Cengiz Aytmatov'un isminin verilmesini istedi.



Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Gandilov da yazarın anısının yaşatılması konusunun, en üst düzeyde ele alındığını söyledi. Öte yandan Gandilov, bu yıl 10 Mayıs'ta Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla dünyanın her yerinde anma etkinlikleri düzenleneceğini anlattı.



Bu kapsamda, Kırgızistan Meclisinde bir konferans düzenlenmesini istediklerini belirten Gandilov, Komite Başkanı Primov'un bu konuda desteğini aldı.