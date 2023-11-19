Kırgızistan'da Türk Filmleri Haftası'na Türkan Şoray'lı açılış

Kırgızistan'a ikinci kez geldiğini anımsatan Şoray, bugün yazar Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret ettiğini ve anılarını canlandırdığını kaydetti.

Şoray, burada çok güzel karşılandığını ifade ederek, "Bu üniversiteyi hiç unutmayacağım. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Sevgilerimi burada bırakıyorum. Kalbimi burada bırakıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk cumhuriyetlerin dostluğu ve kardeşliği" diye konuştu.



KTMÜ Rektörü Ceylan, "Türkan Şoray bir okuldur, bir üniversitedir. Manas Üniversitesinde olması bizi gururlandırıyor. Kendisini üniversitenin bir üyesi olarak kabul ediyoruz. Var olsun. Sağ olsun. İyi ki buradasınız" görüşünü paylaştı.